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Личный компьютер Стива Джобса планируют продать за 500 тысяч долларов

Новина українською →
Понедельник 25 июля 2022 15:18
Личный компьютер Стива Джобса планируют продать за 500 тысяч долларов Фото: личный компьютер Стива Джобса планируют продать за 500 тысяч долларов (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

На аукционе был выставлен Apple Computer A, который, как утверждает его нынешний владелец, был собран Стивом Возняком и принадлежал лично Стиву Джобсу.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Tom’s Hardware.

Ожидается, что торги закончатся уже 19 августа, а стоимость лота составит не менее 500 тысяч долларов.

Старые компьютеры Apple высоко ценятся среди коллекционеров, однако данный экземпляр является более ценным из-за того, что принадлежал лично Джобсу. Считалось, что этот прототип под названием Apple Computer A был утерян, однако его подлинность подтвердил экспорт.

Также интересно, что прототип находится в нерабочем состоянии и даже имеет повреждения.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что TikTok перевел Украину в Европейский регион. Возможно, администрация платформы прекратит блокировать видео о войне.

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