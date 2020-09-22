ЛФК и корсет для позвоночника: профилактика заболеваний позвоночника

Позвоночник обеспечивает вертикальное положение тела, от него зависит расположение внутренних органов. Кроме того, внутри позвоночного столба находится спинной мозг, поэтому если поражается позвоночник, страдает нервная система. Таким образом, от осанки зависит не только и не столько внешний вид, сколько здоровье организма.

Когда позвоночнику нужна поддержка

Как каркас тела позвоночник испытывает постоянную нагрузку: патологии (например, травма и вызванные ею болевые ощущения), занятия некоторыми видами спорта, учеба или выполнение профессиональных обязанностей. В этом случае на помощь придут лечебная физкультура (ЛФК) и/или фиксирующие приспособления.

Лечебная физкультура

ЛФК — метод профилактики и лечения, основанный на движении. Упражнения разработаны так, чтобы воздействовать на определенный отдел опорно-двигательного аппарата. Профилактические упражнения для спины направлены на разгрузку перегруженных отделов, восстановление правильного положения позвоночника и укрепление тех мышц, которые этому способствуют. Лечебные упражнения в целом преследуют те же цели, однако они зависят от конкретной патологии, требуют участия строго определенных групп мышц, и потому их назначает специалист в индивидуальном порядке.

Примера ЛФК— плавание, которое обеспечивает равномерную нагрузку на все отделы позвоночника.

Корсет для спины

Если действие ЛФК основано на движении, то корсет для спины, напротив, действует за счет фиксации определенных мышечных групп в заданном положении. В зависимости от предназначения корсеты бывают фиксирующие и корректирующие. Последние используются в лечебных целях после некоторых операций, травм, при тяжелых нарушениях осанки. Для профилактики и исправления незначительных нарушений осанки используют простые фиксирующие корсеты-реклинаторы. Такой корсет представляет собой две перекрещивающиеся лямки, которые надеваются на плечи и, затягиваясь, способствуют физиологическому положению спины, ее выпрямлению. Ношение такого корсета в течение 2–3 часов в день способствует выработке правильной осанки.

Кроме корсета для фиксации используется бандаж. Отличие в жесткости — бандаж представляет собой эластичное приспособление, а корсет имеет жесткий каркас.

Как понять, какое фиксирующее устройство требуется

Реклинатор обеспечивает мягкую фиксацию и потому его могут носить люди, не имеющие особых проблем со спиной, но уже нуждающиеся в исправлении осанки. При болях в спине и других симптомах поражения позвоночника этого может оказаться недостаточно. Оценить, когда и какой нужен корсет, нужен ли он вообще, достаточно ЛФК или бандажа, может только специалист — врач-ортопед. Неправильно подобранный корсет в лучшем случае окажется просто бесполезным, в худшем — причинит вред, поэтому рисковать, опираясь на чьи-либо советы, кроме рекомендаций специалиста, не стоит.

Как выбрать и носить корсет

Когда определена модель, необходимая именно для вашего случая, следует точно подобрать размер. Приспособление должно обеспечивать фиксацию, однако не должно сдавливать и вызывать дискомфорт, поэтому меньший размер недопустим. Корсет слишком большого размера не будет поддерживать осанку должным образом.

Следующее, на что стоит обратить внимание, — материал, который будет соприкасаться с кожей. Он должен пропускать воздух. Также стоит проверить надежность креплений и убедиться в том, что жесткость соответствует требуемой.

Носят корсет в строгом соответствии с рекомендациями врача, следуя инструкции к изделию.