Левин предлагал 5 тыс. долларов за переломы рук и ног Гандзюк, - следствие

Фото: Алексей Левин (скрин slidstvo.info)

Прокуроры рассказали детали дела об убийстве Гандзюк

Один из организаторов нападения на Екатерину Гандзюк Алексей Левин предлагал исполнителям 5 тыс. долларов за переломы рук и ног. Об этом на брифинге заявил замначальника Департамента надзора за специальными органами правопорядка Офиса генерального прокурора Роман Романчук.

По его словам, Левин предложил бывшим участникам АТО на Донбассе осуществить нападение на Гандзюк.

"В целях запугивания было указано о необходимости переломить ей кости рук и ног или облить серной кислотой. За способ совершения преступления путем перелома было предложено 5 тысяч долларов, а за способ обливания кислотой - от 2,5 до 3 тысяч долларов", - отметил Романчук.

В итоге, по данным следствия, Сергей Торбин согласился на второй вариант и получил 500 долларов задатка. Нападавшие были знакомы с Гандзюк, поскольку она неоднократно предоставляла им волонтерскую помощь.

Напомним, ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины завершила досудебное расследование убийства Гандзюк. По данным следствия, нападение организовали Алексей Левин и глава Херсонского областного совета Владислав Мангер.