Левченко вернулся в Украину, скандал с трансплантациями в Болгарии, эвакуация в Киргизии: новости за 4 июня

Экс-"регионал" Николай Левченко вернулся в Украину, украинцы продавали свои почки в Болгарии, Киргизия начала эвакуацию из-за обострения на границе с Таджикистаном. Подробнее о том, что произошло в пятницу, 4 июня, - в материале РБК-Украина.

Экс-"регионал" Левченко вернулся в Украину. Его подозревали в сепаратизме

В Украину вернулся бывший народный депутат от Партии регионов Николай Левченко, которого подозревали в сепаратизме. Ранее уголовное дело в отношении него было закрыто и его сняли с розыска.

В 2014 году СБУ начала против Левченко уголовное производство по статьям "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины" и "нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам".

В Болгарии скандал с пересадкой органов: донорами были бедные украинцы

В Болгарии разгорелся скандал, связанный с пересадкой органов. В нем фигурирует государственная клиника, которая пересаживала почки от украинских доноров. Об этом заявил министр здравоохранения Болгарии Стойчо Кацаров.

Сообщается, что при бывшем правительстве Бойко Борисова государственная клиника выполняла операции по пересадке органов богатым людям из Израиля, Японии и Омана. Донорами, как правило, выступали граждане Украины и Молдовы, в отношении которых есть предпосылки полагать, что они продавали свои почки.

Первые 20 человек покидают имения в Конча-Заспе и Пуще-Водице: список

Первые 20 человек находятся в процессе процедуры оставления имений в Конча-Заспе и Пуще-Водице. В СНБО назвали список этих лиц.

Ранее Алексей Данилов сообщал, что в ближайшее время на заседаниях СНБО будет предоставлен отчет с аудита государственных дач на территории Конча-Заспы и Пуще-Водицы. Кроме того, подготовят данные о лицах, имеющих право на льготное проживание там.

СНБО рассмотрел восемь вопросов: что известно

Совет национальной безопасности и обороны провел 4 июня очередное заседание в Офисе президента. На повестке дня сегодняшнего заседания было 8 вопросов.

Так, известно, что СНБО в тайном режиме рассмотрел вопрос о ситуации в приграничных областях и усилении оборонных способностей в этих регионах. Также обсудили вопросы борьбы с терроризмом, развитие авиастроительной отрасли, состояние воды в Украине, отправку украинских миротворцев в ДР Конго и другое.

Путин заявил о завершении укладки первой нитки "Северного потока-2"

Президент РФ Владимир Путин заявил, что завершена укладка первой нитки "Северного потока - 2". "Газпром" готов к наполнению газом "Северного потока-2".

Также Путин сообщил, что вторая нитка газопровода будет достроена в течение 1,5-2 месяцев.

Киргизия начала эвакуацию из-за обострения на границе с Таджикистаном

Из-за очередного обострения на границе Киргизии и Таджикистана киргизская сторона начала эвакуацию населения из приграничных населенных пунктов. Причины официально не называются.

Сообщается, что из местности Унжу-Булак Чон-Алайского района эвакуируют стариков, женщин и детей. Всех эвакуированных просят приехать в населенный пункт Дароот-Коргон. При этом у полномочного представителя правительства в Ошской области пока не комментируют ситуацию.

Белорусским самолетам запретили посадку в аэропортах ЕС

Послы Евросоюза поддержали запрет для посадки самолетов белорусских авиаперевозчиков в аэропортах ЕС. Запрет начнет действовать с 5 июня.

Ранее РБК-Украина сообщало, что послы стран Европейского союза готовятся одобрить запрет белорусской авиакомпании "Белавиа" летать над странами ЕС.

Центры вакцинации на выходных заработают в 5 областях: кого и чем будут прививать

На этих выходных Центры вакцинации от коронавируса заработают еще в двух областях. Таким образом прививать будут в пяти регионах Украины.

О том где, кого и какой вакциной будут прививать - в материале РБК-Украина.

Укрзализныця запустила новые поезда к курортам Украины: куда уже можно поехать

Укрзализныця запустила 11 поездов к курортам Украины. Часть из них начнет курсировать уже с первых дней июня. Они соединят многие города Украины с морскими курортами – Одессой, Бердянском и Геническом. Появилось расписание поездов и обнародованы цены на билеты.

Несмелое потепление и дожди: синоптик дала прогноз на первые выходные лета

Погода в Украине на выходных 5 и 6 июня порадует украинцев теплом, но вместе с этим будут лить дожди. Температура воздуха поднимется до +20 градусов. Осадки в стране обусловит циклон, который уже пришел к нам с Приазовья.

В воскресенье, 6 июня дожди будут идти практически по всей территории Украины. К ним присоединятся и грозы.