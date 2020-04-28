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Летом риск заболеть COVID-19 такой же как в любое время года, - Минздрав

Новости » Коронавирус     28.04.2020 - 18:51
Летом риск заболеть COVID-19 такой же как в любое время года, - Минздрав
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Заболеть COVID-19 можно независимо от того, насколько теплая и солнечная погода

В Министерстве здравоохранения рассказали, что летом риск заболеть коронавирусом такой же как в любое время года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Центра общественного здоровья Украины.

Сообщается, что заболеть COVID-19 можно независимо от того, насколько теплая и солнечная погода.

"В странах с жарким климатом также наблюдается распространение заболевания", - говорится в сообщении.

Напомним, ученые назвали сроки завершения эпидемии коронавируса в Украине. Эпидемия в Украине может завершиться в июне 2020 года. Соответствующий прогноз опубликовала группа ученых из Сингапурского университета технологий и дизайна и лаборатории Data-Driven Development La.

Как сообщало РБК-Украина, накануне генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия коронавируса далека от завершения. Он также выразил обеспокоенность данными о заболеваемости в странах Африки, Восточной Европы и Латинской Америки.

Добавим, что Минздрав заявляет, что в Украине может не состояться пик заболеваемости COVID-19 при соблюдении всех карантинных мероприятий.

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