Летом в крупных городах могут появиться вакцинальные центры. В Минздраве назвали условие

Министерство здравоохранения планирует в начале лета открыть центры вакцинации в больших городах и городах-миллионниках. Такие центры обустроят на базе выставочных центров и других помещений с большой площадью.

Он уточнил, что этот план возможно реализовать при наличии достаточного количества вакцин. "Мы собираемся делать прививки усилиями мобильных бригад, в специально созданных пунктах прививок, в рутинных пунктах прививок. Также мы хотим как минимум в крупных городах создать вакцинальные центры. Это Киев, Львов, Харьков, Запорожье, Одесса. Там они могут себя на 100% оправдать", - отметил Ляшко. По словам главного санврача, в одном центре будет работать по 10 бригад. Там смогут проводить как минимум 10 тысяч прививок в сутки, добавил он.

Напомним, с начала вакцинации в Украине прививки от коронавируса получили 373 002 человека. За последние сутки вакцинировано 19 858 человек.

Как писало РБК-Украина, 10 апреля должен завершиться лабораторный контроль китайской вакцины CoronaVac разработки Sinovac. В Минздраве обещали, что с сегодняшнего дня в Украине начнут делать прививки этим препаратом.

Так, Министерство здравоохранения должно делать 6 млн прививок на месяц, чтобы охватить вакцинацией 70% украинцев до 2022 года. Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что медицинская система Украины с этим справится.