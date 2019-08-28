Что там на лето задали? Стильная Злата Огневич поделилась школьными воспоминаниями

Фото: Злата Огневич (instagram.com/zlata.ognevich)

Злата Огневич в белоснежной футболке и джинсовой юбке понастольгировала о школьных временах

Злата Огневич - звезда украинского шоу-бизнеса накануне 1 сентября решила вспомнить вои школьные годы, а также поделится с подписчиками своими историями того времени. Стильная певица, которая надела белоснежную футболку в сочетании с джинсовым поясом, иронично спросила у фанатов, что им задавали в школе. Новый пост артистка опубликовала в Instagram.

"Что там в школе на лето задавали? Я помню, как мы меняли оценки в журнале, подкладывали кнопки преподавателям, рисовали непристойные штуки на доске перед уроком по биологии. Я обожала диско в школе, это было фантастический праздник с модной музыкой, местными фриками, первыми сигаретами, которые я попробовала и, конечно, первая любовь, романтика .... Расскажите мне какую-то веселую школьную историю?" - написала Злата.

Фото: Злата Огневич (instagram.com/zlata.ognevich)

Поклонники певицы с удовольствием отреагировали на ее вопрос и начали делиться своими историями из жизни.

На 1 апреля когда-то повесили перед уроком на кабинет листок "Обед", обмазали ручку двери клеем, разрисовали стол мелом, налили на учительский стул воды и натерли весь столбик для оценок парафином. это был лучший урок истории за 9 класс.

Ми підкладали кнопки вчителям на стілець, клеєм стільці намазували, один одному взимку сніжки підкладали в портфелі, мокрі ганчірки, якими витирали дошку. А ще я дуже любила різні репетиції перед святами. Було дууууже весело.

Скриншот комментариев (instagram.com/zlata.ognevich)

Как мы ранее писали, Злата Огневич решила воспользоваться летом на полную и обязательно попробовать что-то новое, об этом она написала в своем профиле в Instagram, составив целый список неотложных дел, которые необходимо уложить в оставшиеся 21 день августа.

Кстати, Тоня Матвиенко получила награду за добросовестное служение Украине.