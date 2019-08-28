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Что там на лето задали? Стильная Злата Огневич поделилась школьными воспоминаниями

Lite » Новости шоу-бизнеса 28.08.2019 - 22:23
Что там на лето задали? Стильная Злата Огневич поделилась школьными воспоминаниями
Фото: Злата Огневич (instagram.com/zlata.ognevich)

Злата Огневич в белоснежной футболке и джинсовой юбке понастольгировала о школьных временах

Злата Огневич - звезда украинского шоу-бизнеса накануне 1 сентября решила вспомнить вои школьные годы, а также поделится с подписчиками своими историями того времени. Стильная певица, которая надела белоснежную футболку в сочетании с джинсовым поясом, иронично спросила у фанатов, что им задавали в школе. Новый пост артистка опубликовала в Instagram.

"Что там в школе на лето задавали? Я помню, как мы меняли оценки в журнале, подкладывали кнопки преподавателям, рисовали непристойные штуки на доске перед уроком по биологии. Я обожала диско в школе, это было фантастический праздник с модной музыкой, местными фриками, первыми сигаретами, которые я попробовала и, конечно, первая любовь, романтика .... Расскажите мне какую-то веселую школьную историю?" - написала Злата.

Что там на лето задали? Стильная Злата Огневич поделилась школьными воспоминаниями

Фото: Злата Огневич (instagram.com/zlata.ognevich)

Поклонники певицы с удовольствием отреагировали на ее вопрос и начали делиться своими историями из жизни.

  • На 1 апреля когда-то повесили перед уроком на кабинет листок "Обед", обмазали ручку двери клеем, разрисовали стол мелом, налили на учительский стул воды и натерли весь столбик для оценок парафином. это был лучший урок истории за 9 класс.
  • Ми підкладали кнопки вчителям на стілець, клеєм стільці намазували, один одному взимку сніжки підкладали в портфелі, мокрі ганчірки, якими витирали дошку. А ще я дуже любила різні репетиції перед святами. Було дууууже весело.

Что там на лето задали? Стильная Злата Огневич поделилась школьными воспоминаниями

Что там на лето задали? Стильная Злата Огневич поделилась школьными воспоминаниями

Скриншот комментариев (instagram.com/zlata.ognevich)

Как мы ранее писали, Злата Огневич решила воспользоваться летом на полную и обязательно попробовать что-то новое, об этом она написала в своем профиле в Instagram, составив целый список неотложных дел, которые необходимо уложить в оставшиеся 21 день августа.

Кстати, Тоня Матвиенко получила награду за добросовестное служение Украине.

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Новости Украины Злата Огневич
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