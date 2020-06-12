Лето не гарантирует снижения риска заражения COVID-19, - ВОЗ

Коронавирус не демонстрирует признаков сезонности. Поэтому стоит полагать, что наступление жаркого лета не гарантирует снижения рисков заражения COVID-19.

Об этом заявил официальный представитель Всемирной организации здравоохранения в Беларуси Батыр Бердыклычев, передает БЕЛТА.

"По наблюдениям, нет признаков сезонности вируса. То есть он распространяется и в странах с жарким климатом. Поэтому надеяться на то, что с приходом лета он просто сам уйдет, пока не приходится", - заявил он.

По его словам, лето не является поводом для расслабления в борьбе с COVID-19, поскольку возможность роста заболеваемости сохраняется.

"Мы видим, что с наступлением лета накопилась какая-то усталость, люди привыкли и перестают осознавать опасность, которая все еще существует. Эта тенденция беспокоит, потому что вирус никуда не исчез... Возможность роста сохраняется". - добавил Бердыклычев.

Напомним, по данным ВОЗ, ситуация с распространением COVID-19 в Европе улучшается, однако в глобальном масштабе в мире она ухудшается.

Кроме того, по мнению ВОЗ, дистанция защищает от COVID-19 лучше, чем маска.