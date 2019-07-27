Летняя истерика: Осадчая восхитила калейдоскопом новых фото из Амстердама

Фото: Катя Осадчая (РБК-Украина)

Катя Осадчая и Юрий Горбунов устроили себе "каникулы" в Амстердаме

Катя Осадчая поделилась новыми фото из Амстердама, куда она отправилась на мини-отпуск со своим мужем Юрием Горбуновым. Звездная пара устроила себе настоящее рандеву в этом путешествии, и телеведущая не забывает радовать своих фанов калейдоскопом чудесных снимков и рассказов про места, где супруги успели побывать и что увидеть. В своем Instagram светская львица призналась, что уходящее лето торопит все новыми горизонтами, которые так манят перед началом осенней рабочей суеты.

Ведущая "Светской жизни" очень живо описала те эмоции, которые дарит ей с любимым столица Нидерландов.

На фото Катя без макияжа в белой блузке и розовой юбке солнечно улыбается "оператору" Юрию, сидя на краю канала, словно маленькой каменной набережной.

Катя Осадчая в Амстердаме (Фото: instagram.com/kosadcha)

Осадчая и Горбунов взяли велосипеды на прокат и устроили себе велоэкскурсию по городу, попутно останавливаясь для импровизированной фотосессии.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов отдыхают в Амстердаме (Фото: instagram.com/kosadcha)

Также Осадчая сравнила летнюю жажду путешествий и приключений с истерикой - ведь за три месяца так хочеться все успеть.

Катя Осадчая в Амстердаме (Фото: instagram.com/kosadcha)

"В странах, где тепло круглый год, однозначно, грустно живется. Нам надо в три месяца успеть все, пока тепло увидеть и испытать все самое интересное, оказаться одновременно на даче, на море, на реке, на озере и еще нескольких местах, ведь на это только несколько месяцев, а еще работу летом никто не отменял", - написала Катя.

Катя Осадчая в Амстердаме (Фото: instagram.com/kosadcha)

Кроме того, Осадчая рассказала поклонникам про летние гастрономические задачи.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов в Амстердаме (Фото: instagram.com/kosadcha)

"А еще надо в сезон поесть всех ягод и фруктов. Похоже все это на летнюю истерику, ведь надо ездить, летать, отдыхать, чтобы потом зимой не жалеть, ну и отдохнем зимой, а пока ездим, набираемся эмоций", - отметила телеведущая.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов в Амстердаме (Фото: instagram.com/kosadcha)

Также Катя Осадчая добавила, что у нее еще остается одно, но важное "must do".

"У меня по плану еще не мало дел, вот еще не ела арбуз", - пошутила она и спросила своих фанов, что они еще не успели сделать этим летом.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов в Амстердаме (Фото: instagram.com/kosadcha)

Подписчики Осадчей в сети живо комментируют милые снимки с отдыха в Амстердаме, рассказывают о своих планах на лето и купают звездную пару в комплиментах, а также желают великолепных впечатлений от путешествия.

Отличного настроения чудесной паре!

Надеюсь, что у меня впереди еще встреча с морем...

Какие вы классные!

Я люблю тепло... и грустно бы мне точно не жилось... 3 месяца лета, из которых два - что-попало, это ужас... но... имеем то, что имеем.. должны ехать в теплые края...

Я еще не купалась в море. Хотя оно в 20 минутах пешком от дома. Арбуз тоже еще не ела...



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Как сообщалось ранее, недавно в Амстердаме Катя и Юрий попробовали одну из "фишек" местного фастфуда, а именно – сендвич с селедкой.

Также мы писали о том, что Катя Осадчая воодушевила осуществлением давней мечты - она посетила всемирно известный музей в Гааге, где увидела картины известных авторов.