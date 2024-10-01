Летальна пневмонія та проблемна ангіна. Чому самолікування ставить під загрозу антибіотики

Часто люди самі собі призначають антибіотики навіть при звичайному ГРВІ. Але проти вірусів антибіотики не діють: їх призначають тільки при бактеріальних інфекціях. Необґрунтований прийом таких ліків може суттєво нашкодити організму і навіть соціуму.
Чим шкідливий неконтрольований прийом антибіотиків і при яких хворобах їх точно не варто приймати, в коментарі РБК-Україна пояснили у Центрі громадського здоров'я.
Зміст:
Якщо приймати антибіотики нераціонально і надлишково, може виникнути ціла низка таких небажаних явищ:
"Перший пункт вважається найбільш загрозливим, тому що є загрозою не лише окремій людині, а в цілому громадському здоров'ю, усьому населеню. Ефективність та дієвість антимікробних препаратів зменшується через поширення мікроорганізмів у яких сформувалась антимікробна резистентність", – кажуть РБК-Україна в Центрі громадського здоров'я.
Антимікробна резистентність – це властивість мікроорганізму бути нечутливим до дії певного протимікробного препарату.
"Коли такі мікроорганізми спричинюють захворювання, стандартні методи лікування стають неефективними і звичайні хвороби вже становлять загрозу для життя. Мікроорганізми природньо мають потужну здатність виживати та адаптуватися, а свої набуті механізми адаптації передавати наступним поколінням та швидко поширювати", – звертають увагу експерти.
В тому числі мікроорганізми дуже швидко вчаться протидіяти антимікробним препаратам. Коли антимікробний препарат був підібранний невірно, недотримано режим прийому ліків, дозування, тривалість лікування - мікроорганізми не знищуються, а користуються можливістю, щоб адаптуватися і протидіяти набагато ефективніше.
Якщо стійкий до деяких антибіотиків мікроорганізм викликає хворобу, її складніше та дорожче лікувати. Якщо хворобу викликає бактерія, яка є стійкою до всіх антибіотиків, вилікувати таку хворобу може бути неможливо. Щоб надалі мати засоби ефективно боротися з хвороботворними мікроорганізмами – маємо зберегти дієвими антимікробні препарати.
В майбутньому, якщо антибіотики перестануть діяти, це загрожує дуже серйозними наслідками, додають у ЦГЗ. Як зміниться світ, якщо антибіотики перестануть діяти?
Коли причина виявленої або підозрюваної хвороби не зумовлена мікроорганізмами. Окрім того, варто врахувати наступне:
Антимікробні препарати – це загальна назва лікарських засобів, які використовують для профілактики й лікування інфекційних хвороб у людей, тварин і рослин.
Такими лікарськими засобами є:
"Не зважаючи на об’єднання антибіотиків, противірусних протигрибкових, антипротозойних та антигелмінтних препаратів під загальною назвою антимікробних препаратів – їх лікувальні ефекти та застосування не тотожне! Кожна група препаратів була розроблена та досліджена для боротьби з певним визначеним типом мікроорганізмів (віруси, бактерії, гриби, найпростіші та паразити), що спричиняють інфекційні хвороби людини", – застерігають у ЦГЗ.
Механізм дії антимікробних препаратів передбачає вплив ліків на певну особливість будови мікроорганізма. Добре продумані антимікробні препарати, що є на полицях аптек, діють на певну унікальну "слабкість-мішень" певного мікроорганізму.
Мудро підібрана "мішень" – це природня особливість будови, що притаманна певному мікроорганізму та відсутня у людину. В такому випадку ліки вибірково атакують "мішень" хвороботворного мікроорганізму завдаючи мінімального впливу на людину.
"Різні типи мікроорганізмів між собою сильно відрізняються, а тому мають різні унікальні "мішені". Так, антибіотик не допоможе при боротьбі з вірусом, а протигрибковий – проти паразитів тощо. Це знають лікарі та обов’язково враховують при призначенні лікування", – підкреслюють лікарі.
Нагадаємо, згідно з новим глобальним дослідженням, супербактерії, стійкі до ліків, можуть вбити понад 39 мільйонів осіб до 2050 року, причому найбільш уразливими є літні люди.
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