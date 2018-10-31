"Лестер" не станет переносить матч АПЛ из-за смерти владельца клуба

Фото: (twitter.com/lcfc)

Игроки клуба выйдут на игру с траурными повязками

Матч 11 тура английской Премьер-лиги "Лестер Сити" против "Кардифф Сити" состоитсякак и было намечено, 3 ноября. Об этом сообщается на официальном сайте "лис".

Игроки "Лестера" выйдут на игру с валлийской командой с траурными повязками в память о погибшем владельце клуба. Кроме того, все игры 11 тура АПЛ начнутся с минуты молчания.

Ранее сообщалось, что матч "Лестера" с "Саутгемптоном" в 1/8 финала Кубка английской лиги перенесен на другой день из-за смерти владельца клуба Вичая Шриваддханапрабхи.

Напомним, вечером 27 октября вертолет владельца футбольного клуба "Лестер Сити" врезался в автостоянку после игры с лондонским "Вест Хэмом" в рамках английской Премьер-лиги. После падения вертолет загорелся. На борту вместе с Шривадданапрабхом находились еще четыре человека.

По предварительным данным, вертолет владельца английского клуба "Лестер Сити" мог упасть в результате отказа хвостового винта.

Шриваддханапрабха купил "Лестер" в 2010 году. В сезоне 2015/16 клуб впервые в истории выиграл чемпионат Англии.