"Лекхим" подала заявку на регистрацию вакцины Sinovac в Украине, - Reuters

Украинская компания "Лекхим" подала заявку на регистрацию в Украине китайской вакцины от коронавируса Sinovac. Поставки препарата запланированы на конец марта.

У компании есть соглашение с ведущим китайским производителем вакцин о поставке 5 млн доз вакцины в Украину, в том числе 1,9 миллиона по схеме государственных закупок, в первой половине 2021 года.

Однако перед отгрузкой вакцина должна пройти государственную регистрацию в Украине.

Импортер планирует доставить первую партию вакцины к концу марта, хотя это может быть отложено до начала апреля из-за нормативных ограничений.