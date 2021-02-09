"Лекхим" подала заявку на регистрацию вакцины Sinovac в Украине, - Reuters
Украинская компания "Лекхим" подала заявку на регистрацию в Украине китайской вакцины от коронавируса Sinovac. Поставки препарата запланированы на конец марта.
Об этом сообщает Reuters.
У компании есть соглашение с ведущим китайским производителем вакцин о поставке 5 млн доз вакцины в Украину, в том числе 1,9 миллиона по схеме государственных закупок, в первой половине 2021 года.
Однако перед отгрузкой вакцина должна пройти государственную регистрацию в Украине.
Импортер планирует доставить первую партию вакцины к концу марта, хотя это может быть отложено до начала апреля из-за нормативных ограничений.
Напомним, ранее "Лекхим" сообщил, что поставки китайской вакцины в Украину могут быть отложены до апреля. Это связано с задержками со стороны регулирующих органов.
Кроме того, Pfizer на этой неделе намерен подать документы на регистрацию вакцины в Украине.
"Буквально в четверг мы ожидаем на подачу первых документов на регистрацию вакцины в Украине. Это вакцина Pfizer", - отметил Ляшко.
Добавим, что Украина должна получить COVID-вакцины от четырех производителей. Все что о них известно, вы можете прочитать в материале РБК-Украина.