ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

"Лекхим" подала заявку на регистрацию вакцины Sinovac в Украине, - Reuters

Новина українською → Киев, Вторник 09 февраля 2021 18:53
"Лекхим" подала заявку на регистрацию вакцины Sinovac в Украине, - Reuters Фото: вакцина Sinovac (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Украинская компания "Лекхим" подала заявку на регистрацию в Украине китайской вакцины от коронавируса Sinovac. Поставки препарата запланированы на конец марта.

Об этом сообщает Reuters.

У компании есть соглашение с ведущим китайским производителем вакцин о поставке 5 млн доз вакцины в Украину, в том числе 1,9 миллиона по схеме государственных закупок, в первой половине 2021 года.

Однако перед отгрузкой вакцина должна пройти государственную регистрацию в Украине.

Импортер планирует доставить первую партию вакцины к концу марта, хотя это может быть отложено до начала апреля из-за нормативных ограничений.

Напомним, ранее "Лекхим" сообщил, что поставки китайской вакцины в Украину могут быть отложены до апреля. Это связано с задержками со стороны регулирующих органов.

Кроме того, Pfizer на этой неделе намерен подать документы на регистрацию вакцины в Украине.

"Буквально в четверг мы ожидаем на подачу первых документов на регистрацию вакцины в Украине. Это вакцина Pfizer", - отметил Ляшко.

Добавим, что Украина должна получить COVID-вакцины от четырех производителей. Все что о них известно, вы можете прочитать в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество вакцина от коронавируса Коронавирус
NEWS
Боевики на Донбассе обстреливали позиции ООС, военным пришлось отвечать
Боевики на Донбассе обстреливали позиции ООС, военным пришлось отвечать
DAILY
Америка возвращается. Как Байден будет выстраивать отношения с миром и Украиной
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Америка возвращается. Как Байден будет выстраивать отношения с миром и Украиной