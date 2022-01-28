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Лекарство от COVID "Молнупиравир" показало активность против "Омикрона", - Merck

Автор: Валерия Полищук

Компания Merck & Co Inc и ее партнер Ridgeback Biotherapeutics сообщили, что их экспериментальный пероральный препарат от COVID-19 "Молнупиравир" активен против штамма "Омикрон". Такие данные показали шесть лабораторных исследований.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В компании сообщили, что "Молнупиравир" еще предстоит изучить против "Омикрона" в исследованиях на людях.

"Молнупиравир" и конкурирующая пероральная таблетка от компании Pfizer были разрешены в США в декабре и рассматриваются как важные средства против "Омикрона".

Компания Merck ранее в этом месяце заявила, что ее таблетки имеют механизм, который может работать против "Омикрона" и любого другого варианта.

Напомним, ранее в Украине зарегистрировали для экстренного применения препарат "Молнупиравир".

Кроме того, в Минздраве назвали препараты, которые будут применяться для пациентов с коронавирусом.

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