Лекарства от малярии повышают риск смерти от коронавируса, - исследование

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В исследовании приняли участие 96 000 пациентов в 671 больнице на всех континентах

Средства против малярии хлорохин и гидроксихлорохин, которые используют для лечения коронавируса COVID-19 не только не приносят пользы больным, но и могут причинить вред. Пациенты, принимающие эти препараты подвержены повышенному риску умереть.

Таковы результаты масштабного медицинского исследования, опубликованного в журнале The Lancet, сообщает DW.

В исследовании приняли участие 96 000 пациентов в 671 больнице на всех континентах. Они были разделены на четыре группы.

Первая группа принимала для лечения COVID-19 препарат гидроксихлорохин, вторая - хлорохин, третья - один из этих двух медикаментов в сочетании с антибиотиками. Последняя группа не принимала при лечении от коронавируса ни одно из этих лекарств.

В итоге смертность среди пациентов, не принимавших ни хлорохина, ни гидроксихлорохина, составила 9%. Среди больных, которых лечили от коронавируса хлорохином, этот показатель составил 16,4%. Среди принимавших гидроксихлорохин - 18%.

Что касается пациентов, совмещавших прием лекарств от малярии с антибиотиками, то смертность больных COVID-19, принимавших антибиотик в сочетании с хлорохином, составила 22,8%, а смертность инфицированных коронавирусом, которых лечили антибиотиком и гидроксихлорохином, достигла 23,8%.

Авторы исследования отмечают, что у пациентов с коронавирусом, принимавших во время лечения противомалярийные препараты, риск умереть подчас был на 45% выше, чем у прочих больных.

"Действенность препаратов гидроксихлорохин и хлорохин при COVID-19 не подтверждают никакие научные данные. Даже напротив, особенно у пациентов с COVID-19 и заболеваниями сердца мы наблюдаем серьезные побочные эффекты, в первую очередь, опасные для жизни нарушения ритма сердцебиения", − заявил заведующий отделением кардиологии университетской клиники Цюриха Франк Ружицка.

Напомним, президент США Дональд Трамп обвинил министерство США по делам ветеранов в дискредитации противомалярийного лекарства гидроксихлорохин. Ранее он признался, что принимает гидроксихлорохин для профилактики коронавируса.

В апреле Национальный институт здоровья США начал набирать участников клинических испытаний эффективности применения гидроксихлорохина для лечения больных коронавирусом. А уже через две недели ученые прервали исследования препарата против малярии для лечения коронавируса COVID-19 после того, как умерли около 20 пациентов, принимающих данное лекарство.

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Автор: Надежда Собенко