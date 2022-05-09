"Легкий блеск отчаяния". В Европе указали на беспочвенные обвинения Путина в адрес НАТО

"Я думаю, что он верит в то, во что хочет верить - легкий блеск отчаяния", - сказал Уоллес о Путине.

Уоллес напомнил, что одной из причин российского вторжения в Украину Путин назвал плотное размещение баз НАТО вокруг России.

"На долю НАТО приходится 6% его сухопутной границы. Это не окружение, если только 6% вашей сухопутной границы составляют страны НАТО", - опроверг заявление Путина министр обороны.

Что касается баз Альянса в Украине, то Уоллес заявил, что "в Украине не было никаких баз НАТО".