Легендарный суперкар McLaren F1 продан на аукционе за рекордную сумму

Отлично сохранившийся экземпляр суперкара McLaren F1, выпущенный в 1995 году, побил рекорд стоимости для этой модели. На аукционе Gooding & Company в Pebble Beach автомобиль продали за впечатляющую сумму - 20 миллионов 465 тысяч долларов.

Автомобиль имел оценочную стоимость более 15 миллионов долларов, но его окончательная цена превзошла все ожидания. Предыдущий рекорд продаж для обычного дорожного автомобиля McLaren F1 составлял 15,62 миллиона долларов.

Данный F1 с номером шасси 029 – единственный экземпляр модели, окрашенный в коричневый цвет "Крейтон", который в салоне сочетается с кожаной обивкой светло-коричневого и темно-коричневого цветов. Автомобиль за свои 26 лет проехал менее 390 км с момента выхода с завода. Суперкар обут в оригинальные шины Goodyear Eagle F1.

Автомобиль долгие годы принадлежал японскому коллекционеру. Данный экземпляр имеет широкую коллекцию оригинальных аксессуаров в комплекте с машиной. К ним относятся сервисная книжка, ящик для инструментов FACOM, титановый набор инструментов, руководство пользователя, эксклюзивные часы TAG Heuer и книга "Driving Ambition", которая прилагалась к каждому F1, покидавшему завод.

В период с 1992 по 1998 год компания McLaren построила 106 экземпляров F1, из которых 64 были выпущены в дорожном исполнении. Разработанный відающимся конструктором Гордоном Мюрреем, F1 оснащался атмосферным V12 объемом 6,1 литра мощностью 618 л.с. Вся тяга передавалась на задние колеса через 6-ступенчатую механическую коробку передач. Благодаря широкому использованию карбона, кевлара, титана и даже золота, машина весила всего 1240 кг, что позволяло модели разгоняться до 386,4 км/ч.