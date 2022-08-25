UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Легендарный О'Нил шокировал приверженностью теории плоской Земли

Фото: Шакил О'Нил на спортивной пенсии (facebook.com/shaq)
Автор: Антон Федорцив

Четырехкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации и олимпийский чемпион Атланты Шакил О'Нил оказался поклонником псевдонаучного течения, по которому планета Земля является плоским диском.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YouTube-канал Kyle and Jackie O.

Бывший центровой "Орландо", "Лейкерс", "Финикса", "Кливленда" и "Бостона" признался в склонности доверять адептам плоской Земли. Бывший баскетболист даже привел ряд "доказательств" в подтверждение теории.

"Я сегодня летел из США в Австралию 20 часов. Я не перевернулся и не упал вниз. Говорят, что Земля вращается. Я уже 30 лет живу на берегу озера и ни разу не видел, чтобы оно двигалось влево или вправо", – заявил "Шак".

Удивленный ведущий подкаста попытался напомнить О'Нилу, что до Австралии можно добраться с обоих побережий. Однако экс-центровый уверенно добавил, что на Зеленый континент ведет "прямая линия". Уточнять, шутит ли баскетбольная легенда либо действительно верит в такие утверждения, он не стал.

О'Нил давно прославился экстравагантными заявлениями. Во время игровой карьеры он убеждал, что не имеет лишнего веса и разработал собственный индекс массы тела, хотя потерял оптимальные кондиции с дополнительными килограммами.

Кто такой Шакил О'Нил

Бывшая звезда НБА. Первый номер драфта-1992, выбранный "Орландо Мэджик".

Наибольших успехов О'Нил добился в составе "Лос-Анджелес Лейкерс". С калифорнийцами он завоевал 3 чемпионских кольца (2000-2002 гг.). Еще один он взял в составе "Майами Хит" в 2006-м.

В 2000 году центровой был признан самым ценным игроком НБА. Трижды О'Нил завоевал статус MVP финалов НБА (2000-2002 гг.).

В составе сборной США баскетболист триумфовал на ЧМ-1994 и Олимпийских играх-1996. В Зал славы баскетбола попал в 2016 году, а "Лейкерс" и "Майами" навечно закрепили за О'Нилом 34-й и 32-й номера соответственно.

К слову, спринтер-рекордсмен Болт решил зарегистрировать торговой маркой фирменное празднование побед.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НБАБаскетбол