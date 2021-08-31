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Легендарный бразильский футболист Пеле попал в больницу после обморока

Автор: Дмитрий Кузнецов

Легендарный бразильский футболист Пеле (Эдсон Арантис ду Насименту) попал в больницу имени Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу после обморока. Медики решили выяснить причину внезапной потери сознания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Mundo N.

По его данным, Пеле находится под наблюдением врачей в отделении интенсивной терапии с пациентами, у которых нет симптомов коронавируса.

В своем Twitter Пеле сообщил, что поехал в больницу сдать анализы и пройти обследование, которые не мог сделать раньше из-за пандемии. "Ребята, я не терял сознание, и у меня хорошее здоровье", - уточнил футболист.

"Сообщите им, что я не играю в следующее воскресенье", - добавил Пеле.

Напомним, знаменитому бразильскому футболисту Пеле 23 октября исполнится 81 год. В 2016-м он женился третий раз на 50-летней Марсии Сибель Аоки.

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