Легендарная "Волга" ГАЗ-21 на электротяге - самая необычная машина осеннего фестиваля OldCarLand

На очередном фестивале классической техники OldCarLand в Киеве показали электромобиль на базе легендарного седана ГАЗ-21 "Волка". Переделка выполнена силами умельца из Харькова.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу OldCarLand в Facebook.
В Киеве проходит очередной фестиваль классической техники OldCarLand. На выставке представлено немало ярки и раритетных автомобилей. Ранее мы рассказывали о самых интересных машинах украинского производства, а также о самых красивых авто из США и необычных 80-летних Mercedes-Benz.
Но, пожалуй самым необычным экспонатом фестивался можно считать электромобиль на базе известного советского седана ГАЗ-21 "Волга".
Машина оснащена асинхронным промышленным электродвигателем, который используется на заводах для привода станков. Разгонная динамика до 100 км/ч неизвестна, а вот максимальная скорость составляет 88 км/ч.
Кроме того, установлена полностью новая проводка и внешняя диодная светотехника (для экономии электроэнергии).
Работа ключевых систем электромобиля контролируется бортовым компьютером, который с помощью Wi-Fi передает показатели на смартфон. Примечательно, что специальное приложение для смартфона разработал сын владельца необычной Волги. Приложение позволяет отслеживать температуру двигателя и аккумулятора, а также уровень заряда батареи.
Напомним, первые серийные электромобили марки Cadillac раскупили за 19 минут. Электрический кроссовер Cadillac Lyriq в приветственном исполнении Debut Edition стартует с 59 тысяч долларов.