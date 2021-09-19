Легендарная "Волга" ГАЗ-21 на электротяге - самая необычная машина осеннего фестиваля OldCarLand

На очередном фестивале классической техники OldCarLand в Киеве показали электромобиль на базе легендарного седана ГАЗ-21 "Волка". Переделка выполнена силами умельца из Харькова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу OldCarLand в Facebook .

В Киеве проходит очередной фестиваль классической техники OldCarLand. На выставке представлено немало ярки и раритетных автомобилей. Ранее мы рассказывали о самых интересных машинах украинского производства, а также о самых красивых авто из США и необычных 80-летних Mercedes-Benz.

Но, пожалуй самым необычным экспонатом фестивался можно считать электромобиль на базе известного советского седана ГАЗ-21 "Волга".

Этот самодельный электрокар прибыл на OldCarLand из Харькова. На электротягу классическое авто производства СССР перевел энтузиаст по имени Олег. Работы по превращению Волги в электромобиль заняли у него около года.

Машина оснащена асинхронным промышленным электродвигателем, который используется на заводах для привода станков. Разгонная динамика до 100 км/ч неизвестна, а вот максимальная скорость составляет 88 км/ч.

Кроме того, установлена полностью новая проводка и внешняя диодная светотехника (для экономии электроэнергии).

Тяговые аккумуляторы размещены в багажнике и под капотом машины. Они позаимствованы у Nissan Leaf первого поколения, а общая емкость - всего 21 Ач. Столь небольшого запаса электричества хватает всего на 50 км пробега, но, по словам владельца, такой дальнобойности ему хватает. Зарядка осуществляется от бытовой электросети 220 Вольт.

Работа ключевых систем электромобиля контролируется бортовым компьютером, который с помощью Wi-Fi передает показатели на смартфон. Примечательно, что специальное приложение для смартфона разработал сын владельца необычной Волги. Приложение позволяет отслеживать температуру двигателя и аккумулятора, а также уровень заряда батареи.