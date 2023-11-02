Легенда мотоспорту Россі заявився на тести новачків перегонів на витривалість

Семиразовий чемпіон світу в елітному класі шосейно-кільцевих перегонів MotoGP Валентіно Россі спробує сили в чемпіонаті світу з автоперегонів на витривалість WEC.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter серії.
44-річний гонщик на прізвисько "Доктор" далекий від завершення спортивної кар'єри. Він зібрався протестувати машину LMP2 (спортивні прототипи) на спеціальних заїздах WEC для новачків.
Россі сяде за кермо спортпрототипа на трасі в Бахрейні. Заїзди заплановані на найближчу неділю, 5 листопада. Досвідчений італієць пілотуватиме "Орекі" команди BPT.
У сезоні-2023 Россі виступив у гонках підтримки "24 годин Ле-Мана". Натомість у першому раунді 24H Series у Дубаях він фінішував третім. Італійський пілот отримав статус заводського гонщика BMW і повинен цьогоріч протестувати гіперкар M Hybrid V8.
До слова, раніше Ферстаппен виграв Гран-прі Мексики з другого ряду на старті.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.