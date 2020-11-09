За лечение пациентов с COVID-19 больницам выплатили более 8 млрд гривен

За лечение пациентов с COVID-19 и с подозрением на эту болезнь Национальная служба здоровья выплатила больницам более 8 млрд гривен. Договор с НСЗУ на стационарное лечение таких пациентов имеют 429 медучреждений.

Об этом сообщает правительственный портал.

К лечению пациентов с коронавирусом в больницах привлечены почти 44 тысячи медиков.

"Сейчас договор с НСЗУ на стационарное лечение пациентов с COVID-19 имеют 429 медучреждений. В мае таких больниц было 240... В определенных для госпитализации медучреждениях есть 3424 аппарата ИВЛ. В октябре к аппаратам ИВЛ были подключены 4258 пациентов", - сказано в сообщении.

Кроме того, к медпомощи пациентам с коронавирусом привлечены 25 центров экстренной медицинской помощи.

"НСЗУ выплатила более 8 млрд грн за предоставление помощи пациентам с COVID-19 и с подозрением на него", - отмечается в сообщении.

Нацслужба здоровья подчеркивает, что лечение пациентов с COVID-19 в стационаре медучреждений - бесплатное.

"Также бесплатные лекарства и медицинские изделия. Кроме того, по направлению врача мобильная бригада приезжает к пациенту и берет материал для тестирования на коронавирус. И отвозит в лабораторию. Для пациента это тоже бесплатно", - добавили в ведомстве.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что одно тестирование на коронавирус стоит государству 720-750 гривен.

Как писало РБК-Украина, в Украине создадут штаб по борьбе с COVID-19 во главе с президентом Владимиром Зеленским. Соответствующий проект постановления 29 октября вступил в силу.