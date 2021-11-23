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Лечение COVID в больнице: почему не все украинцы получают бесплатную помощь

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Киев, Вторник 23 ноября 2021 13:32
Лечение COVID в больнице: почему не все украинцы получают бесплатную помощь Фото: почему не все украинцы получают бесплатную помощь (Getty Images)
Автор: Ульяна Безпалько, Анастасия Рокитна

В теории медицинская помощь и медикаменты, которые украинцы получают в стационаре, должны быть для них бесплатными. Но больные нередко вынуждены выкладывать деньги на лечение из собственных карманов.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Сбой в системе. Во сколько украинцам обходится бесплатное лечение "ковида".

Иногда есть бюрократические процедуры, поэтому некоторые препараты не успевают закупить. А иногда проблема заключается в самом тарифе - его не всегда хватает, объяснил изданию врач-анестезиолог Иван Черненко из Раздельнянской центральной райбольницы.

Пациенты с легким или средним течением болезни редко вынуждены сами докупать препараты. Нехватка ощущается, когда человек в тяжелом состоянии или в реанимации.

"Тариф за лечение "ковидного" пациента - 22 тысячи гривен, если я не ошибаюсь. Если мы лечим сравнительно легкий "ковид" - когда человек требует немного кислорода, но в целом его состояние стабильное, тогда этих 22 тысяч хватает целиком. Но если мы говорим о реанимационном пациенте – этих средств, конечно же, недостаточно", - заявил медик.

Обычно для лечения "ковида" в стационаре используется 4-5 препаратов. Дороже всего обходятся антикоагулянты и смеси для парентерального питания. Если же пациент нуждается в более сильных препаратах, то могут идти и на десятки тысяч гривен. Такие суммы больница просто не потянет, заявил Черненко.

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Сбой в системе. Во сколько украинцам обходится бесплатное лечение "ковида"
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Сбой в системе. Во сколько украинцам обходится бесплатное лечение "ковида"