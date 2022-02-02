League of Legends получит новую героиню Ренату Гласк: что о ней известно

Известно, что баронесса будет исполнять роль саппорта.
Фото: Рената Гласк (leagueoflegends.com)
Какие умения у Гласк:
Пассивное умение: автоатаки будут обозначать врагов, увеличивая по ним урон. Метка будет сохраняться до тех пор, пока атака не будет успешной.
Q (рукопожатие): чемпион выпускает снаряд, который обездвиживает. Работает только на первом встречном персонаже. Повторное использование умения отбросит чемпиона и оглушить его. В то же время урон получат все, с кем столкнется этот персонаж.
W (антикризисные меры): умение, которое повышает скорость атаки и передвижения Ренаты или же ее союзного чемпиона. Работает, если двигаться в направлении врагов. В случае смерти во время действия умения - чемпион восстановит свое здоровье, однако повторно умрет уже через 3 секунды.
E (программа лояльности): химтековые ракеты, которые наносят всем вред, кто окажется в радиусе их действия. В то же время все ближние союзники получат дополнительный щит, а враг - замедлится.
R (смена руководства): облако химикатов в котором враги получат "бешенство". С повышенной скоростью атаки - они начнут нападать на всех вокруг, даже на своих союзников.