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League of Legends получит новую героиню Ренату Гласк: что о ней известно

Автор: Сергей Пышкин

League of legends анонсировала 159-го чемпиона - Ренату Гласк. Она станет доступной после выхода обновления 12.4.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу League of legends.

Известно, что баронесса будет исполнять роль саппорта.

Фото: Рената Гласк (leagueoflegends.com)

Какие умения у Гласк:

  • Пассивное умение: автоатаки будут обозначать врагов, увеличивая по ним урон. Метка будет сохраняться до тех пор, пока атака не будет успешной.
  • Q (рукопожатие): чемпион выпускает снаряд, который обездвиживает. Работает только на первом встречном персонаже. Повторное использование умения отбросит чемпиона и оглушить его. В то же время урон получат все, с кем столкнется этот персонаж.
  • W (антикризисные меры): умение, которое повышает скорость атаки и передвижения Ренаты или же ее союзного чемпиона. Работает, если двигаться в направлении врагов. В случае смерти во время действия умения - чемпион восстановит свое здоровье, однако повторно умрет уже через 3 секунды.
  • E (программа лояльности): химтековые ракеты, которые наносят всем вред, кто окажется в радиусе их действия. В то же время все ближние союзники получат дополнительный щит, а враг - замедлится.
  • R (смена руководства): облако химикатов в котором враги получат "бешенство". С повышенной скоростью атаки - они начнут нападать на всех вокруг, даже на своих союзников.

Напомним, РБК-Украина также рассказывало и о том, как компания Sony заявила о намерении приобрести разработчика игр Halo и Destiny-Bungie. Сумма сделки может составить 3,6 млрд долларов.

В частности, в прошлом месяце техногигант Microsoft заявил о приобретение разработчика игр Activision Blizzard.

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