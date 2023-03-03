Лавров зганьбився на полях G20 в Індії. У МЗС України висміяли конфуз

"Російський штучний інтелект паралельного імпорту виступив на заходах G20 в Індії", - написав Ніколенко.

Що сказав Лавров

Головний дипломат країни-агресора під час свого виступу на заході у рамках саміту "Великої двадцятки" зробив скандальну заяву про вторгнення росіян в Україну.

"Ви знаєте, війна, яку ми намагаємося зупинити і яку було розпочато проти нас за допомогою українців...", - сказав Лавров.

При цьому аудиторія, яка була присутня на виступі глави російського МЗС, почала голосно сміятися.