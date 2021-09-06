Лавров назвал "оскорблением" призывы Украины расширить нормандский формат

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров считает якобы "оскорблением" идею Украины расширить нормандский формат по Донбассу. В частности, оскорблением Франции и Германии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости" .

По его словам, Берлин и Париж "молча отводят глаза", когда украинская сторона заявляет о том, что минские соглашения мертвы.

"И когда та же Украина устами своих руководителей и членов правительства заявляет, что нужно США, Великобританию и Польшу взять в посредники - это же прямое оскорбление и Берлину, и Парижу. Неужели это непонятно?" - добавил Лавров.