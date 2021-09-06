Лавров назвал "оскорблением" призывы Украины расширить нормандский формат

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров считает якобы "оскорблением" идею Украины расширить нормандский формат по Донбассу. В частности, оскорблением Франции и Германии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".
По его словам, Берлин и Париж "молча отводят глаза", когда украинская сторона заявляет о том, что минские соглашения мертвы.
"И когда та же Украина устами своих руководителей и членов правительства заявляет, что нужно США, Великобританию и Польшу взять в посредники - это же прямое оскорбление и Берлину, и Парижу. Неужели это непонятно?" - добавил Лавров.
Напомним, ранее вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что США будут участвовать в урегулировании конфликта на Донбассе и возвращении Крыма.
А глава Офиса президента Андрей Ермак отметил, что Вашингтон согласен присоединиться к нормандскому формату, но нужно решение всех сторон.