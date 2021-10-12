Латвия вводит чрезвычайное положение из-за стремительного роста COVID-случаев

Латвия объявила чрезвычайное положение, которое будет действовать в течение трех месяцев. Это связано с рекордным всплеском инфицирования коронавирусом в стране.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Euronews.
В рамках введения чрезвычайного положения, в стране вступают в силу новые ограничения, а именно:
Сегодня в Латвии полный курс вакцинации прошли 48% населения.
Отмечается, что латвийские больницы сейчас переполнены COVID-больными, а число ежедневных случаев заражения превышает 1000, что выше, чем показатели в начале года.