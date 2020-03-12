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Латвия ввела чрезвычайное положение из-за коронавируса

Новости » Общество     12.03.2020 - 18:11
Латвия ввела чрезвычайное положение из-за коронавируса
Иллюстративное фото (freepik)

Чрезвычайное положение продлится до 14 апреля

Правительство Латвии объявило 12 марта о введении чрезвычайного положения в стране из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш по итогам экстренного заседания кризисного совета.

По его словам, чрезвычайное положение вступает в силу с 12 марта и продлится по 14 апреля. На этот период будут закрыты все учебные заведения, а также запрещено проведение массовых мероприятий с более 200 участниками.

"Мы решили объявить в Латвии чрезвычайную ситуацию, чтобы все могли понять свою роль и во всем разобраться. Первые решения таковы - до 14 апреля мы закрываем все наши учебные заведения, посещать детсады могут только те дети, родители которых смогут подтвердить, что ни они, ни дети не были в странах, где распространился коронавирус, или в контакте с зараженными персонами. Также мы до 14 апреля прекращаем все тренировки, соревнования и учения. Отменяются все публичные мероприятия, пикеты, которые подразумевают участие более 200 человек", - сообщил Кариньш.

Также правительство Латвии призвало своих граждан воздержаться от путешествий в другие страны.

По состоянию на 12 марта в Латвии подтверждено 16 случаев коронавируса.

Напомним, ранее чрезвычайное положение объявили в Чехии, Венгрии и Словакии. В Польше объявили состояние эпидемической угрозы из-за коронавируса.

Отметим, 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. Такое решение было принято в связи с ростом заболеваний в мире. Также глава ВОЗ отметил, что лишь в 81 из 193 стран мира не было зафиксировано случаев коронавируса.

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