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Латвия привлекла армию для оказания помощи COVID-больницам

Автор: Мария Кучерявец

В Латвии армию привлекают для оказания помощи больницам. Военные будут помогать медучреждениям, которые принимают больных коронавирусом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Указано, что соответствующий запрос подало Министерства здравоохранения в Национальные вооруженные силы страны.

Так, с сегодняшнего дня военные начнут оказывать помощь рижским больницам.

"Солдаты будут помогать персоналу больницы переносить пациентов в кровати, транспортировать их для прохождения обследований, раздавать еду, а также выполнять другие хозяйственные работы", - говорится в сообщении.

Кроме того, в круглосуточном режиме солдаты будут выполнять обязанности дежурных техников: транспортировать, обслуживать и подключать медицинские кислородные баллоны, также они будут выполнять другие вспомогательные работы в помещениях больницы днем.

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