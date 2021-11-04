Латвия привлекла армию для оказания помощи COVID-больницам

Указано, что соответствующий запрос подало Министерства здравоохранения в Национальные вооруженные силы страны.

Так, с сегодняшнего дня военные начнут оказывать помощь рижским больницам.

"Солдаты будут помогать персоналу больницы переносить пациентов в кровати, транспортировать их для прохождения обследований, раздавать еду, а также выполнять другие хозяйственные работы", - говорится в сообщении.

Кроме того, в круглосуточном режиме солдаты будут выполнять обязанности дежурных техников: транспортировать, обслуживать и подключать медицинские кислородные баллоны, также они будут выполнять другие вспомогательные работы в помещениях больницы днем.