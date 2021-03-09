Латвия приостановила использование одной серии вакцины AstraZeneca

Правительство Латвии приостановило использование одной партии вакцины от коронавируса AstraZeneca. Такое решение было принято в целях дополнительной предосторожности после того, как в Австрии от вакцины умер пациент.
Об этом заявила представитель Государственного агентства лекарств Латвии Дита Окмане, передает Delfi.
У двух пациентов возникли проблемы со здоровьем после вакцинации препаратом, один из них умер.
Согласно первоначальному исследованию Европейского агентства лекарств, нет причинно-следственной связи между прививкой и проблемами со здоровьем, но для дополнительной предосторожности латвийская сторона решила на время приостановить применения вакцины серии ABV5300.
Однако в Латвии пока не было зафиксировано побочных эффектов при вакцинации этой серией препарата AstraZeneca. Специалисты Латвии хотят дождаться окончательной оценки европейских коллег прежде чем продолжить вакцинацию данной серией вакцины.
Напомним, ранее в Австрии приостановили вакцинацию от COVID-19 одной партией вакцины компании AstraZeneca. Поскольку сейчас проходит расследование смерти пациента после прививки.
Кроме того, 5 марта правительство Венгрии приостановило кампанию по вакцинации населения от COVID-19 препаратом AstraZeneca из-за технических проблем с оповещением населения.