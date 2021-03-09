Латвия приостановила использование одной серии вакцины AstraZeneca

Правительство Латвии приостановило использование одной партии вакцины от коронавируса AstraZeneca. Такое решение было принято в целях дополнительной предосторожности после того, как в Австрии от вакцины умер пациент.

У двух пациентов возникли проблемы со здоровьем после вакцинации препаратом, один из них умер.

Согласно первоначальному исследованию Европейского агентства лекарств, нет причинно-следственной связи между прививкой и проблемами со здоровьем, но для дополнительной предосторожности латвийская сторона решила на время приостановить применения вакцины серии ABV5300.

Однако в Латвии пока не было зафиксировано побочных эффектов при вакцинации этой серией препарата AstraZeneca. Специалисты Латвии хотят дождаться окончательной оценки европейских коллег прежде чем продолжить вакцинацию данной серией вакцины.