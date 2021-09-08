Латвия планирует запустить отдельный общественный транспорт для вакцинированных

Кроме COVID-сертификата пассажиры также смогут предъявить отрицательный результат ПЦР-теста или справку о недавно перенесенной болезни.

Организовывать такие отдельные рейсы смогут как государственные, так и коммерческие перевозчики.

Согласно решению правительства, в поездах могут появиться отдельные вагоны для вакцинированных пассажиров.

Между тем власти решили повысить допустимую заполняемость общественного транспорта с 65% до 80% от вместимости салона, а на региональных рейсах - 85%.

Дополнительно правительство рекомендует установить утром - с 7:30 до 10:30 - ограничения для пассажиров кроме школьников, студентов, педагогов.

В частности, выдвинуто предложение ограничить возможность другими категориями пассажиров пользоваться скидками на проезд с 7:30 до 10:30 утра.