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Латвия планирует запустить отдельный общественный транспорт для вакцинированных

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Латвия, Среда 08 сентября 2021 11:51
Латвия планирует запустить отдельный общественный транспорт для вакцинированных Фото: Латвия планирует запустить отдельный общественный транспорт для вакцинированных (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Правительство Латвии решило разрешить перевозчикам организовывать отдельные рейсы общественного транспорта только для тех, кто имеет сертификат COVID-вакцинации. Пассажирам будет разрешено не использовать защитные маски.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Кроме COVID-сертификата пассажиры также смогут предъявить отрицательный результат ПЦР-теста или справку о недавно перенесенной болезни.

Организовывать такие отдельные рейсы смогут как государственные, так и коммерческие перевозчики.

Согласно решению правительства, в поездах могут появиться отдельные вагоны для вакцинированных пассажиров.

Между тем власти решили повысить допустимую заполняемость общественного транспорта с 65% до 80% от вместимости салона, а на региональных рейсах - 85%.

Дополнительно правительство рекомендует установить утром - с 7:30 до 10:30 - ограничения для пассажиров кроме школьников, студентов, педагогов.

В частности, выдвинуто предложение ограничить возможность другими категориями пассажиров пользоваться скидками на проезд с 7:30 до 10:30 утра.

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Латвия Вакцина от коронавируса
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