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Латвия планирует ввести обязательный COVID-тест при въезде в страну

Автор: Дмитрий Левицкий

Со следующего года Латвия может обязать всех, кто прибывает в страну из-за рубежа, иметь отрицательный тест на коронавирус. Такое решение могут принять на заседании латвийского правительства в среду, 30 декабря.

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Об этом рассказала министр здравоохранения Латвии Илзе Винькеле, передает агентство Delfi.

По словам министра, существует очень большая вероятность, что правительство решит ужесточить ограничения на въезд. Однако, как добавила Винькеле, будет установлен переходный период, поскольку не все страны достаточно обеспечены тестами на COVID-19.

Кроме того, правительство Латвии на завтрашнем заседании планирует рассмотреть вопрос относительно пассажирского сообщения с Британией, где распространяется новая мутация коронавируса. Этот вопрос сначала хотят согласовать с Литвой и Эстонией.

Напомним, сегодня правительство Латвии приняло решение о введении комендантского часа в стране на новогодние и рождественские праздники. Комендантский час будет действовать в новогоднюю ночь.

Добавим, 21 декабря в Латвии начали действовать жесткие ограничения, которые были введены для борьбы с распространением коронавируса в период новогодних праздников.

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