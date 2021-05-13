Латвия отменила карантин для вакцинированных туристов, но не всех

Правительство Латвии приняло решение отменить самоизоляцию для вакцинированных от коронавируса лиц, которые въехали на территорию страны. В частности, из любой страны Европейского союза, Европейской экономической зоны, Швейцарии или Великобритании.

Нововведение будет применяться к лицам, которые получили обе дозы вакцины и с момента завершения вакцинации прошло более 15 дней. При этом лица должны быть вакцинированы препаратами, которые зарегистрировало Европейское агентство по лекарственным средствам или аналогичный регулирующий орган, или вакцинами, которые одобрила Всемирная организация здравоохранения.

В случае с вакциной компании Johnson & Johnson должно пройти 15 дней после получения первой и единственной дозы препарата.

Для того чтобы привитые от коронавируса могли получить свидетельство о вакцинации наиболее удобным способом в правила включен бланк свидетельства о факте вакцинации на латышском и английском языках.

В настоящее время самоизоляцию не нужно соблюдать при въезде в Латвию из Великобритании, Исландии и Ватикана.

Самоизоляцию необходимо соблюдать при въезде в Латвию из страны, где уровень заболеваемости коронавирусом составляет более 50 случаев на 100 тысяч населения.