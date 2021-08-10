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В Латвии заявили, что через границу с Беларусью в страну проникли мигранты с COVID

Автор: РБК-Украина

В Латвию через границу с Беларусью проникли мигранты с коронавирусом. У девяти нарушителей границы выявили COVID.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

В центре размещения беженцев в поселке Муцениеки выявили семь случаев коронавируса. В то же время еще два случая подтвердили в центре нелегалов в Даугавпилсе.

При этом отмечается, что в период с 6 по 10 августа за незаконное пересечение латвийско-белорусской границы задержаны 283 человека. Всего в этом году за незаконное пересечение границы задержано 343 человека.

Напомним, сегодня Латвия объявила режим чрезвычайного положения в стране из-за миграционного кризиса. Он будет действовать с 11 августа до 10 ноября.

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