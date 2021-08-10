ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Латвии заявили, что через границу с Беларусью в страну проникли мигранты с COVID

Новина українською →
Латвия, Вторник 10 августа 2021 21:57
В Латвии заявили, что через границу с Беларусью в страну проникли мигранты с COVID Фото: Через границу с Беларусью в Латвию проникли мигранты с COVID (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

В Латвию через границу с Беларусью проникли мигранты с коронавирусом. У девяти нарушителей границы выявили COVID.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

В центре размещения беженцев в поселке Муцениеки выявили семь случаев коронавируса. В то же время еще два случая подтвердили в центре нелегалов в Даугавпилсе.

При этом отмечается, что в период с 6 по 10 августа за незаконное пересечение латвийско-белорусской границы задержаны 283 человека. Всего в этом году за незаконное пересечение границы задержано 343 человека.

Напомним, сегодня Латвия объявила режим чрезвычайного положения в стране из-за миграционного кризиса. Он будет действовать с 11 августа до 10 ноября.

Читайте РБК-Украина в Google News
Латвия Коронавирус Миграционный кризис
NEWS
Коллективный иммунитет к COVID-19 сформировать невозможно: названа причина
Коллективный иммунитет к COVID-19 сформировать невозможно: названа причина
DAILY
Со щитом или на щите. Как менялась украинская армия за 30 лет Независимости
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Со щитом или на щите. Как менялась украинская армия за 30 лет Независимости