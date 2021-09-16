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В Латвии запустили спецвагоны в поездах для пассажиров с COVID-паспортами

Автор: Анна Полисученко

В Латвии запустили спецвагоны в поездах для пассажиров с COVID-паспортами. С 15 сентября на отдельных железнодорожных маршрутах начали курсировать вагоны, где пассажиры, прошедшие вакцинацию от коронавируса, могут ездить без масок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

В таких специальных вагонах пассажиры и проводники, имеющие сертификаты о вакцинации, могут не носить маски. К тому же здесь не действует норма, согласно которой вагоны должны быть заполнены не более чем на 85% от общего количества мест.

Отмечается, что для путешествий в таких вагонах, кроме COVID-сертификатов, пассажиры должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность - паспорт или ID-карту.

Большинство проводников уже имеют приложения для считывания COVID-сертификатов, сообщает издание.

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Латвия