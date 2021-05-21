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В Латвии задержали 8 украинцев с поддельными тестами на COVID-19

Автор: Анастасия Рокитна

В Латвии на границе задержали восемь граждан Украины. Они пытадись въехать в страну с поддельными тестами на COVID-19.

Об этом сообщает Delfi.

В Баусском крае выявлено восемь нарушителей с украинским гражданством и один с литовским, а в Элейской волости Елгавского края - еще два литовца.

Против четырех граждан Украины начато административное делопроизводство, остальные призваны к административной ответственности.

С начала апреля выявлено уже около 100 нарушителей с поддельными тестами.

Напомним, в Волынской области задержали продавца поддельных COVID-тестов.

Ранее сообщалось, что пограничники не пустили в Украину 35 белорусов, у которых были фейковые COVID-справки.

РБК-Украина также писало, что сотрудники Департамента киберполиции разоблачили банду финансовых мошенников, использовавших схему "друг просит в долг".

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