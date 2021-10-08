UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Латвии ввели режим ЧС из-за коронавируса

Автор: Артур Родивилов

Латвийский совет по кризисному управлению решил ввести режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса. Он будет действовать три месяца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

Заседание длилось более девяти часов. По словам премьер-министра Кришьяниса Кариньша, правительство страны утвердит решение совета.

В последнее время в Латвии каждый день регистрируется более тысячи заболевших коронавирусной инфекцией.

Ранее в Министерстве здравоохранения Латвии решили усилить карантинные ограничения для непривитых от коронавируса. Без COVID-сертификатов не будут пускать на рабочие места в очном режиме, в ТРЦ и на массовые мероприятия.

Читайте РБК-Украина в Google News
Латвия