В Латвии протестовали против принудительной вакцинации: участники акции напали на полицейского

Известно, что пятеро участников акции напали на правоохранителя и разбили стекло в полицейской машине.

По подсчетам силовиков, в мероприятии приняли участие примерно 3 500-4000 участников. По мнению многих наблюдателей, вчера вечером в центре Риги в акции протеста, было больше участников.

Правоохранители отмечают, что также будут рассматриваться нарушения, связанные с несоблюдением мер эпидемиологической безопасности: участники акции не использовали медицинские маски, что карается штрафом в 2 тысячи евро.

Отмечено, что акция протеста была согласована с Рижской думой. Однако, по словам чиновников, в нынешней эпидемиологической ситуации на публичных мероприятиях не должны собираться более 50 человек.