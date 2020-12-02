В Латвии продлили чрезвычайную ситуацию из-за COVID-19

Правительство Латвии продлило режим чрезвычайной ситуации в стране до 11 января для того, чтобы ограничить распространение COVID-19. Также в Латвии вводится требование о ношении масок во всех помещениях, кроме дома.
Как сообщается, в Латвии также вернули принцип "два человека, два метра". Он предусматривает, что люди, которые не являются членами одного домохозяйства, смогут собираться только по двое, соблюдая при этом дистанцию два метра.
На выходных в стране будут работать только продовольственные магазины, магазины гигиенических и хозяйственных товаров, автозаправочные станции и аптеки. В рабочие дни магазины и торговые центры должны обеспечить, чтобы в них одновременно находилось не более 20% от максимально возможного числа клиентов.
С 7 декабря в общественном транспорте будет ограничение - 50% от вместимости транспортного средства. Также ученики с 1 по 4 классы продолжат учиться очно, а 5-6-ых - дистанционно.
Кроме того, высшее, профессиональное, неформальное образование может проходить только в дистанционной форме, а практические занятия - в индивидуальном порядке.
На границах будет введен усиленный контроль, чтобы въезжающие в Латвию заполняли электронные анкеты.
Напомним, накануне премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш призвал правительство немедленно ужесточить карантинные ограничения и продление действия режима чрезвычайной ситуации.