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В Латвии подтвердили первую смерть от коронавируса

Новости » Коронавирус     03.04.2020 - 14:39
В Латвии подтвердили первую смерть от коронавируса
Иллюстративное фото (twitter.com ChuBailiang)

Умерла 99-летняя женщина с рядом хронических заболеваний

Министерство здравоохранения Латвии подтвердило первую смерть от коронавируса в стране. Об этом говорится в сообщении латвийского Минздрава в Facebook.

Сообщается, что первый смертельный случай был зафиксирован в пятницу, 3 апреля, в больнице Риге. Скончалась 99-летняя женщина, которая имела ряд других хронических заболеваний.

"Министерство здравоохранения подтверждает, что первый пациент с диагнозом COVID-19 скончался сегодня в Латвии. Причиной смерти пациента стала не инфекция COVID-19, а другие хронические заболевания", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 3 апреля в Латвии официально подтверждено 493 случая коронавируса.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Испания обошла Италию по числу заражений. За минувшие сутки число зараженных до 117 710, что на 7 500 случаев больше чем вчера. В Италии было зарегистрировано 115 242 случая.

Также сообщалось, что в Германии от коронавируса COVID-19 умерли 1107 человек. В стране COVID-19 подтвержден у более 84 тысяч человек.

Отметим, 2 апреля количество заболевших коронавирусом в мире превысило 1 миллион человек. Жертвами вируса стали больше 51 тысячи.

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