В Латвии отменили комендантский час, введеный из-за COVID

До сих пор комендантский час действовал с 22:00 и до 5:00 в ночь с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье. Теперь же, по словам премьер-министра Кришьяниса Кариньша, полиция будет более усиленно контролировать соблюдение ограничения на собрания, пересечение границ и соблюдение карантина.

Инициатором снятия комендантского часа стало Министерство внутренних дел. Они обосновали решение тем, что теперь полиция сможет эффективнее следить за соблюдением всех ограничений и это поспособствует снижению заболеваемости в стране. Кроме этого, полиция будет меньше работать ночью, а это даст возможность сэкономить на зарплате.

Теперь по выходным ночью в полиции задействуют примерно 30% от того количества сотрудников, которое работало во время действия комендантского часа.