В Латвии отменили комендантский час, введеный из-за COVID
Правительство Латвии отменило действие комендантского часа на выходных. Вместо него будут усиленная работа полиции по предотвращению массовых собраний людей.
Об этом сообщает Leta.lt.
До сих пор комендантский час действовал с 22:00 и до 5:00 в ночь с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье. Теперь же, по словам премьер-министра Кришьяниса Кариньша, полиция будет более усиленно контролировать соблюдение ограничения на собрания, пересечение границ и соблюдение карантина.
Инициатором снятия комендантского часа стало Министерство внутренних дел. Они обосновали решение тем, что теперь полиция сможет эффективнее следить за соблюдением всех ограничений и это поспособствует снижению заболеваемости в стране. Кроме этого, полиция будет меньше работать ночью, а это даст возможность сэкономить на зарплате.
Теперь по выходным ночью в полиции задействуют примерно 30% от того количества сотрудников, которое работало во время действия комендантского часа.
Ранее сообщалось, что с четверга правительство Латвии запретило въезд на территорию страны из несущественных причин из всех стран ЕС, ЕЭЗ, Швейцарии и Великобритании. Запрет будет действовать до 25 февраля, при этом в дальнейшем его могут продлить более чем на две недели.