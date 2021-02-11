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В Латвии отменили комендантский час, введеный из-за COVID

Новина українською → Рига, Четверг 11 февраля 2021 21:42
В Латвии отменили комендантский час, введеный из-за COVID Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

Правительство Латвии отменило действие комендантского часа на выходных. Вместо него будут усиленная работа полиции по предотвращению массовых собраний людей.

Об этом сообщает Leta.lt.

До сих пор комендантский час действовал с 22:00 и до 5:00 в ночь с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье. Теперь же, по словам премьер-министра Кришьяниса Кариньша, полиция будет более усиленно контролировать соблюдение ограничения на собрания, пересечение границ и соблюдение карантина.

Инициатором снятия комендантского часа стало Министерство внутренних дел. Они обосновали решение тем, что теперь полиция сможет эффективнее следить за соблюдением всех ограничений и это поспособствует снижению заболеваемости в стране. Кроме этого, полиция будет меньше работать ночью, а это даст возможность сэкономить на зарплате.

Теперь по выходным ночью в полиции задействуют примерно 30% от того количества сотрудников, которое работало во время действия комендантского часа.

Ранее сообщалось, что с четверга правительство Латвии запретило въезд на территорию страны из несущественных причин из всех стран ЕС, ЕЭЗ, Швейцарии и Великобритании. Запрет будет действовать до 25 февраля, при этом в дальнейшем его могут продлить более чем на две недели.

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