В Латвии медики продали 200 фейковых COVID-сертификатов. Среди клиентов - госслужащий

По информации местных СМИ, правоохранителям удалось задержать 7 участников так называемой "схемы". В результате чего, полиция открыла три уголовных дела.

В частности, силовики задержали врача одного из медицинских учреждений. Он продал, по просьбе мужчины (государственного должностного лица), COVID-сертификат без введения необходимой прививки.

Кроме этого, правоохранители задержали еще трех медицинских работников, которые также" имитировали COVID-прививание" и выдавали соответствующие документы о вакцинации.

Во время обысков у них изъяли около 10 тысяч евро наличными. Установлено, что сертификат за так называемую "вакцинацию" стоил клиентам в пределах 200 - 400 евро.

В свою очередь глава Госполиции Армандс Рукс призвал всех жителей Латвии, которые за деньги приобрели сертификаты о вакцинации, добровольно обратиться в правоохранительные органы, чтобы избежать уголовной ответственности.

Так, согласно законодательству Латвии, за подделку документов сотрудники государственных и муниципальных медицинских учреждений могут быть приговорены не только к принудительным работам или штрафу, но и к лишению свободы на срок до 1 года.

Если же эти действия выполняются в корыстных целях - с требованием и получением денег или других выгод - срок может увеличиться до 4 лет заключения.