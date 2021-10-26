В Латвии хотят объявить мобилизацию врачей из-за ситуации с коронавирусом

"Мобилизация означает, что целенаправленно планируются и подготавливаются меры военной или гражданской обороны с целью предотвращения угрозы государству или ликвидации ее последствий, используя определенные человеческие, материальные и финансовые ресурсы", - цитирует издание заявление главы центра медицины катастроф Службы неотложной медицинской помощи Диты Хейберг.

В Минздраве Латвии допустили, что приказ о мобилизации будет объявлен 2 ноября. Глава ведомства Даниэльс Павлютс отметил, что планируется частичная или локальная мобилизация человеческих ресурсов.

Ожидается, что повестки о мобилизации будет рассылать Минздрав. Ведомство также определит медицинские специальности, на которые она будет распространяться.

"В любом случае мобилизованным врачам будут платить из государственного бюджета", - добавил министр.

Хейберга пояснила, что повестки получат сотрудники частных медучреждений и медики, которые не работают в сфере здравоохранения. За отказ от мобилизации может грозить уголовная ответственность.