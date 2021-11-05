В Латвии будут выплачивать компенсации в случае осложнений после COVID-вакцинации 

Отмечено, что в первоначальной версии законопроекта компенсация предусматривалась лишь в случае серьезных осложнений, "когда вызванные прививкой проблемы со здоровьем остаются навсегда".

Однако в законе также предусмотрели компенсацию и тем пациентам, которым в результате вакцинации был причинен "умеренный вред".

Власти заявляют, что даже если в больницу из-за вакцинации попадет только один человек из миллиона, государство должно оплатить расходы на ее лечение.

"Не справедливо обязывать людей прививаться от коронавируса, оставляя их при этом на произвол судьбы в случае серьезных побочных эффектов", - говорится в сообщении.



