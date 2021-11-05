UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Латвии будут выплачивать компенсации в случае осложнений после COVID-вакцинации 

Автор: Мария Кучерявец

В Латвии будут возмещать ущерб в случае средних и тяжелых осложнений после вакцинации от коронавируса. Соответствующее решение принял Сейм.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

Отмечено, что в первоначальной версии законопроекта компенсация предусматривалась лишь в случае серьезных осложнений, "когда вызванные прививкой проблемы со здоровьем остаются навсегда".

Однако в законе также предусмотрели компенсацию и тем пациентам, которым в результате вакцинации был причинен "умеренный вред".

Власти заявляют, что даже если в больницу из-за вакцинации попадет только один человек из миллиона, государство должно оплатить расходы на ее лечение.

"Не справедливо обязывать людей прививаться от коронавируса, оставляя их при этом на произвол судьбы в случае серьезных побочных эффектов", - говорится в сообщении.


Напомним, Сейм Латвии принял поправку к закону о контроле за распространением коронавируса. Документ дает работодателям право увольнять сотрудников, не имеющих COVID-сертификатов.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЛатвияВакцина от коронавируса