Латексная зайка: Даша Астафьева взбудоражила эффектными образами (фото)

Даша Астафьева снова восхитила армию поклонников яркими снимками - любительница горячих и пикантных фотосетов в этот раз примерила новые образы - латексного зайки - символа-тотема журнала Playboy, и соблазнительной спортсенки-футболистки.

Украинская певица и модель показала в Instagram фото, собрав массу восторженных отзывов благодарной интернет-публики.

Красавица выбрала яркую желтую облегающую юбку, маску черного зайчика, взволновала фанов глубоким декольте и восхитила длинной развивающейся косой.

Также Астафьева украсила шею золотой цепочкой.

В образе спортсменки с мячом Даша решила "сделать рокировку" со цветовой гаммой в своих нарядах. Модель надела желтый топ и черные облегающие спортивные трусы-шортики.

Даша Астафьева (Фото: instagram.com/da_astafieva)

Подписчики восхищаются снимками и образами обворожительной Астафьевой и купают ее в комплиментах.

Шикарно получилось

Идеально.

Тетя Даша вы огонь!

Мой идеал!

Супер!

Клевая!

Лучшая!

Богиня

Бомбическая! Тащусь! Девушка-мотивация!

Красотка! Очень красивая

"Я зову тебя Зайчик" сразу вспоминается ваша песня...

Фото: скрин комментариев instagram.com/da_astafieva

Ранее мы писали, что Даша Астафьева восхитила своих поклонников фотографиями с отдыха на море. Она продемонстрировала, как нежится на солнышке на шезлонге.