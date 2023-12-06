В Лас-Вегасі сталася стрілянина в університеті. Поліція заявила про смерть нападника

"Підозрюваний встановлено та помер", - йдеться в заяві місцевих правоохоронців щодо інциденту зі стріляниною.

Пізніше поліція також повідомила журналістам, що внаслідок стрілянини, схоже, є кілька жертв. Детальна інформація наразі не оголошується. Ведеться розслідування.

Також не уточнюється, ким саме був стрілець.

Згодом, о 23:40 (за Києвом), в акаунті поліції Лас-Вегасу в мережі оприлюднили заяву шерифа Кевіна Макмехілла з приводу НП.

"Подальшої загрози немає. Немає уявлення про мотив. Кілька постраждалих доставлено до районних лікарень. Ці деталі будуть доступні найближчим часом. Розслідування триває", - повідомив він.

Що відомо про подію

Постріли лунали у приміщенні Студентського союзу біля бізнес-школи Бім-Холл на території кампусу. Зазначається, що стрілянина була "активною". За словами учнів, було прострілено вікна.

Після того, як пролунали постріли, керівництво Університету Невади в Лас-Вегасі (UNLV) випустило попередження та закликало студентів та співробітників евакуюватися у безпечну зону.

Під час події у студсоюзі було близько 200 людей в одному приміщенні. Студенти кажуть, що "багато людей були в паніці".

Реакція влади

У Білому домі відреагували на стрілянину в університеті в Лас-Вегасі (UNLV). За словами прес-секретарки Карін Жан-П'єр, влада стежила за ситуацією та діями правоохоронних органів.

Мер Лас-Вегаса Керолін Г. Гудман у своєму Twitter назвала стрілянину в кампусі університету "трагічною і розбиваючою серце".

Випадки масової стрілянини у США

Раніше повідомлялося, що в ніч проти 26 жовтня невідомий влаштував масову стрілянину в місті Льюістон (штат Мен). В результаті загинули 18 людей, поранення отримали понад півсотні осіб.

Після триденних пошуків підозрюваного у цих вбивствах унаслідок стрілянини, нападника було виявлено мертвим.

У квітні цього року в місті Джаспер (штат Техас) дев'ять підлітків отримали поранення через стрілянину під час вечірки після випускного балу. Інцидент стався в середній школі, у залі церковних зборів.

Пізніше стрілянина сталася у торговому центрі в передмісті Далласа. До клініки доставили постраждалих громадян, однією з жертв було лише 5 років.

Нагадаємо також, що у червні в штаті Вірджинія озброєний чоловік вчинив стрілянину, внаслідок якої загинули щонайменше двоє людей, ще п'ятеро отримали поранення.